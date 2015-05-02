بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع رحاب عبد اللاه

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

السيسى يلتقى الملك سلمان فى زيارة سريعة للسعودية

جمال مبارك وأسرته يزورون الهرم

الإرهاب يغتال المعالم الأثرية بالفيوم..تفجير عبوة ناسفة أمام استراحة الأميرة فوزية

“احترس قبل أن تشرب من الحنفية”.. مياه بلون العرقسوس فى القليوبية

شوارع بريطانيا تحتفى بميلاد الأميرة الجديدة

غدًا.. انطلاق خدمة “واتس آب ـ Youm7″ للتواصل مع القراء