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بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع رحاب عبد اللاه

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بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع رحاب عبد اللاه بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع رحاب عبد اللاه
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

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