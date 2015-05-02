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لجنة حقوق الإنسان بالداخلية تزور "ياسمين" بطلة العالم المغتصبة فى منزلها

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لجنة حقوق الإنسان بالداخلية تزور "ياسمين" بطلة العالم المغتصبة فى منزلها لجنة حقوق الإنسان بالداخلية تزور "ياسمين" بطلة العالم المغتصبة فى منزلها
زارت اليوم السبت لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية "ياسمين" بطلة العالم بألعاب القوى فى أولمبياد أثينا فى 2011 والتى تم إغتصابها على يد 4 ذئاب بشرية ببورسعيد.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان لليوم السابع أن اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان أصدر تكليفات بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للإطمئان على حالتها الصحية وتحقيق كافة مطالبها وتقديم المساعدات الإنسانية التى كفلها الدستور المصرى ومعاقبة الجناة جنائيا وتقديمهم للعدالة.

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