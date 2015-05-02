فصل 4 طالبات من أعضاء الإخوان بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بالدقهلية

أصدرت جامعة الأزهر فرع تفهنا الإشراف بميت غمر، بمحافظة الدقهلية، قرارا بفصل أربع طالبات من أعضاء جماعة الإخوان بكلية الدراسات الإنسانية، فصلاً نهائياً اليوم.

وقالت الجامعة إن سبب الفصل هو التظاهر بالشارع الخلفى للكلية، وصدر القرار ضد كل من سمية ربيع محمد حسن (الفرقة الرابع لغات)، وفاطمة الزهراء محمد إبراهيم (الفرقة الثالثة لغات)، وإيمان محمد السيد السيد أحمد (الفرقة الثالثة لغات)، وهند محمد أبو النور (الفرقة الأولى أساسى لغات)، وبذلك يرتفع أعداد الطالبات المفصولات بالجامعة إلى 24 طالبة.