د. خالد عمارة يكتب: ألم الورك فى الأطفال

الورك أو مفصل الفخذ يتكون من رأس عظمة الفخذ وعلاقتها بالتجويف الحقى لعظمة الحوض، وكى يعمل هذا المفصل بصورة طبيعية يحتاج إلى سطح ناعم أملس من الغضاريف وزاوية أو شكل طبيعى للعظام ويحافظ على ترابط العظام ببعضها الأربطة والعضلات، ويمر بجوار مفصل الورك أعصاب وشرايين وعضلات عديدة.

وألم مفصل الورك فى الأطفال يمكن أن يكون من داخل المفصل مثل التهابات المفاصل الصديدية التى يمكن أن تحدث فى الأطفال المبتسرين أثناء وجودهم فى الحضانات أو الرعاية المركزة أو الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة، ويمكن أن يكون التهابا غير صديدى مثل الحمى الروماتيزمية أو أمراض الروماتويد والذئبة الحمراء.. الخ.

ويمكن أن يكون الألم من العظام مثل كسور العظام أو تزحزح رأس عظمة الفخذ أو تشوهات رأس عظمة الفخذ ومرض بيرثيز الذى يعنى قصور بالدورة الدموية لرأس عظمة الفخذ أو اعوجاج عظمة الفخذ بسبب عيوب تطورية.

ويمكن أن يكون الألم من الأربطة أو العضلات فى حالات الإجهاد أو الإصابات أو بعض أنواع الأمراض العصبية التى تسبب ضعف فى العضلات أو بعض الأنواع النادرة من التهابات مرض الدرن.

ويمكن أن يكون الألم من الأعصاب نتيجة التهاب الأعصاب أو الضغط على الأعصاب المغذية لمفصل الفخذ فى مستوى الفقرات القطنية، ويتم تشخيص الحالات بالفحص الطبى والإشاعات والتحاليل لتحديد السبب وخطة العلاج، والذى يمكن أن يكون جراحيا أو بدون جراحة حسب الحالة ودرجتها.

ويجب ملاحظة أن بعض أمراض المفصل يمكن أن تتسبب فى العرج وعدم المشى الطبيعى فى الأطفال لكن لا تسبب آلاما فى المفصل، من أمثلة هذه العيوب الخلقية بالمفصل: خلع مفصل الورك الخلقى أو قصر عظمة الفخذ الخلقى.