بخاخة الكولونيا والفلفل الحار وصفة سحرية لإطالة الشعر

ترغب الفتيات فى إطالة الشعر، ونظرا لمعاناتهن من تأخر نموه يلجئن إلى استخدام الكثير من الوسائل غير الطبيعية للمساعدة على النمو، مما قد يكون لها ضرر بالغ يؤثر على صحة الشعر.

وفى هذا السياق توضح منى رزق خبيرة التجميل أن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على إطالة الشعر، كوضع ثمرة من الفلفل الأخضر الحار فى زجاجة كولونيا ويتم غلقها لمدة أسبوعين، ثم يتم استخدامها فى رش جذور الشعر 3 مرات فى الأسبوع من المساء ويتم غسله صباحا، لأنه يساعد على تحفيز البصيلات لنمو الشعر.

أما بالنسبة للوصفات الأخرى، تضيف منى رزق أن وضع ملعقة من الزنجبيل مع 3 ملاعق من زيت السمسم، ووضعها كماسك على الشعر لمدة ساعتين مرة فى الأسبوع، تعمل على معالجة الشعر الضعيف وتحفيز نمو الشعر.

وتوصى خبيرة التجميل على ضرورة عمل تدليك لفروة الرأس عن طريق تدفئه بعض الزيوت فى إناء به ماء، والتى منها زيت الخروع والسمسم وملعقة من زيت الزيتون وجوز الهند، ويدلك بهم الشعر جيدا بحركات دائرية، لافتة إلى أنه بالنسبة لمن يعانين من الشعر الخفيف يضعن نقطا من زيت الثوم على أطراف الشعر والأماكن الفارغة به.