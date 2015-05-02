موسيقى زوربا اليونانية تشعل مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

واصل مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فاعلياته فى دورته الثالثة المقامة بدار أوبرا دمنهور بمشاركة 12 فرقة تمثل 6 دول عربية وأجنبية.

وقامت فرقة كريتونيس اليونانية بتقديم عرض مميز ضمن فاعليات اليوم الثانى للمهرجان دمنهور تضمن مجموعة من الرقصات الفلكلورية الخاصة بجزيرة كريت، وكذلك بعض الأغانى والمقطوعات الموسيقية اليونانية، بما فى ذلك موسيقى "زوربا" للفنان العالمى ميكيس ثيوذوراكيس، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، ومحمد ظريف، مدير عام أوبرا دمنهور، بتكريم أعضاء الفرقة وتبادل الهدايا التذكارية معهم.



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محافظ البحيرة يقدم الهدايا التذكارية لفرقة اليونان



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فرقة كريتونوس تقدم رقصة زوربا اليونانى



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جانب من عروض الفرقة اليونانية بمهرجان دمنهور للفلكلور