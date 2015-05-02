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إحباط محاولة مجهولين إشعال النيران فى أحد أبراج الكهرباء بكفر شكر

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إحباط محاولة مجهولين إشعال النيران فى أحد أبراج الكهرباء بكفر شكر إحباط محاولة مجهولين إشعال النيران فى أحد أبراج الكهرباء بكفر شكر
نجحت مباحث كفر شكر بمحافظة القليوبية، فى إحباط محاولة مجهولين، إشعال النيران فى أحد أبراج الكهرباء.

وتلقى المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث مركز كفر شكر، بلاغا من أهالى قرية الحاوى، لدائرة المركز، بإشعال النيران فى أحد أبراج الكهرباء، وانتقلت قوات الأمن والإطفاء على الفور، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالى.

وتبين محاولة عناصر مجهولة استهداف برج الكهرباء الرئيسى بالقرية، وإشعال النيران بعد أن سكبوا كمية من الوقود على أحد إطارات السيارات، فى محاولة لتفجيره لقَطْع الكهرباء.

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