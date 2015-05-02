طائرات التحالف العربى تستهدف تجمعات للحوثيين فى عدة محافظات يمنية

قصفت طائرات دول التحالف العربى اليوم السبت ، عدة مناطق لتجمعات الحوثيين فى محافظات يمنية .

ففى محافظة البيضاء وسط اليمن استهدفت الطائرات منفذ عقبة ثرة الرابط بين البيضاء وأبين جنوب اليمن ودمرته كليا .

وأوضحت مصادر محلية أن خط الإمداد الرئيسى للحوثيين من محافظة البيضاء التى يسيطرون عليها إلى محافظتى أبين المجاورة وعدن الجنوبيتين قد تم قطعه بعد تدمير المنفذ.

وكانت طائرات التحالف قد ركزت فى الأيام الأخيرة على قطع خطوط الإمداد للحوتيين فى محافظات الجنوب وتم تدمير جسر عقان الذى يربط بين محافظتى تعز ولحج ومعبر الدليل فى إب الذى يعد الطريق الذى يربط بين العاصمة صنعاء ومحافظة تعز جنوب غرب اليمن .

ومن ناحية أخرى قصفت طائرات التحالف العربى جزيرة العمال بعدن مساء اليوم .

وذكرت مصادر للمقاومة فى عدن أن ميليشيات الحوثيين تحاول تجميع قواتها للتقدم صوب منطقة بير احمد إلا أن طيران التحالف يتعامل معها بقوة.

>وفى محافظة مأرب التى تشهد قتالا عنيفا بين القبائل والحوثيين المدعومين بقوات عسكرية استهدفت الطائرات تجمعات للحوثيين فى مديرية حريب والمناطق المجاورة لها .

وفى محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن استهدفت الطائرات موقعا للحوثيين بمنطقة آل عمار بمدينة الصفراء مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين .

>