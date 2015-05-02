على جمعة: منكر الحجاب بعد علمه بفرضيته فى الدين "كافر"

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن منكر فرضية الحجاب "كافر"، موضحاً أن كفره لا يأتى إلا من خلال القاضى، وذكر قائلاً: "واحد قال إن الحجاب مش فرض ولا أراه فرضاً وأراه تخلفاً وعادة عربية جاهلية هذا نكر على أمر معلوم من الدين بالضرورة والمجمع عليه وهو عند علماء المسلمين كافر خرج عن الملة، ولكن كفره لا يأتى إلا عند القاضى لابد حكم من القاضى".

وأضاف على جمعة خلال برنامجه "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن العلة فى تكفير القاضى لمنكر الحجاب كون المسلم لا يكفر إلا إذا أتى بكفر قاصداً عالماً مختاراً، والقاضى هو من يتحقق من هذه الشروط الثلاثة.

- على جمعة: يجب على دول العالم إصدار قانون يتيح للمسلمة ارتداء الحجاب