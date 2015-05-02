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"الفراعين": أوقفنا البث لضائقة مالية نتيجة حربنا مع الماسونية العالمية

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"الفراعين": أوقفنا البث لضائقة مالية نتيجة حربنا مع الماسونية العالمية "الفراعين": أوقفنا البث لضائقة مالية نتيجة حربنا مع الماسونية العالمية
أصدرت قناة "الفراعين"، بيانًا أعلنت فيه وقف بث برامجها إلى أجل غير مسمى، نظرًا لمرورها بضائقة مالية.

وبحسب البيان، أرجعت إدارة القناة الضائقة المالية إلى المعركة الوطنية، وحربها التى تخوضها ضد "الماسونية العالمية"، وعدم قدرتها على استكمال مسيرة النضال الوطنى لتكالب أعداء الوطن والأمة العربية عليها، معلنة إعادة بث برامجها، فور التغلب على الضائقة المالية التى تمر بها إدارة القناة.


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بيان قناة الفراعين


>قناة الفراعين تعلن وقف بث برامجها لمرورها بضائقة مالية

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مصر 365