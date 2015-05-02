"العقاب الثورى" الإخوانية تتبنى الهجوم بالرصاص على فيلا حبيب العادلى

قال بيان منسوب لما يسمى بحركة "العقاب الثورى" - المقربة من جماعة الإخوان - إن الحركة مسئولة عن حادث الهجوم على فيلا حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح أمس، وأشار البيان إلى أن منفذى الحادث اشتبكوا مع قوة تأمين الفيلا وأوقعوا إصابات فى صفوفهم ثم انسحبوا.

واعتبر البيان أن العملية بمثابة "رسالة موقعة بالرصاص"، بحسب تعبيرهم، إلى حبيب العادلى مفادها أن العقاب بانتظارك، كما هاجموا وزراء الداخلية الذين تولوا المسئولية فى مصر خلال السنوات الأخيرة وتوعدوا أيضا باستهداف رجال نظام مبارك.

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