"اليوم السابع": انفراد.. جمال مبارك فى الأهرامات

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غد، الأحد، بصور زيارة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لمنطقة الأهرامات، والتى اصطحب خلالها زوجته خديجة الجمال وابنته فريدة، والتقط لهما صورا فى منطقة الأهرامات، كما حرص على مصافحة المواطنين.

وتقرأ فى عدد غد، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسعودية، والتى التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث العديد من ملفات المنطقة، وفى مقدمتها الحرب فى اليمن، ومكافحة الإرهاب وغير ذلك.

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