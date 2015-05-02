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دورتموند يتعثر في محطة هوفنهايم

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دورتموند يتعثر في محطة هوفنهايم دورتموند يتعثر في محطة هوفنهايم

سقط بروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه هوفنهايم في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت في الدوري الألماني.

وحل دورتموند ضيفا على هوفنهايم لحساب الجولة 31 من الدوري الألماني، وفشل أسود الفيستفاليا في تحقيق الفوز في إطار حملتهم لحجز مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

سجل كيفن فولاند هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 33، وتعادل ماتس هوميلز لدورتموند بعد دقيقتين فقط.

وبذلك وصل رصيد دورتموند إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بفارق ثلاث نقاط عن أوجسبورج صاحب المركز السادس والذي يؤهل بصاحبه للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

فيما ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

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