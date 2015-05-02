شاب يمزق جسد زوج شقيقته لتعديه عليها بالضرب فى بولاق الدكرور

مزق شاب جسد زوج شقيقته بمنطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن وفاته، وذلك بعدما تعدى القتيل على أخت القاتل بالضرب، وبالقبض عليه اعترف بجريمته فتحرر له المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة.

تلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغاً من الأهالى باندلاع مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل، فانتقل الرائدان محمد الجوهرى وأيمن سكرى معاونا المباحث إلى مكان الواقعة، وعثروا على الجثة مصابة بـ 6 طعنات نافذة.

>كشفت تحقيقات اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، أن سيدة وضعت مولودها لدى أسرتها وحضر أقاربها لتقديم التهانى لها ورؤية المولود الجديد، وكان من بينهم ابن خالتها الذى سبق وتقدم للزواج منها، فطلب منها زوجها عدم الخروج لمقابلتهم، إلا أنها خرجت واستقبلت ضيوفها، ما أثار حفيظته وأصر على أن تعود برفقته إلى منزل الزوجية.

وأضافت التحقيقات، بأنهما عقب وصولهما المنزل تعدى على زوجته بالضرب المبرح فاتصلت بشقيقها الذى أسرع إلى منزلها وعندما شاهد الدماء تسير من أنحاء جسدها جن جنونه، وأسرع إلى المطبخ واستل منه سكينًا وسدد بها 6 طعنات لجسد زوجها وبالقبض عليه، أحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة.