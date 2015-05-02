مصادر بالآثار تكشف حقيقة زيارة “جمال مبارك” وزوجته للأهرامات

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، صحة ما ردده بعض شهود العيان، حول زيارة جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة الجمال، أمس الجمعة، لمنطقة الأهرامات الأثرية.

وأضافت المصادر أن الزيارة جاءت دون أي ترتيب مسبق، وتمت في مواعيد العمل الرسمية.

كما أكدت المصادر أن نجل المخلوع زار الأهرامات كمواطن عادي دون أية حراسة مسلحة، وكان معه حارس شخصي واحد فقط.

يذكر أن شهود عيان، أكدوا مشاهدتهم لجمال مبارك وزوجته بالأمس يتجولان في منطقة الأهرامات، و أن منطقة الأهرامات شهدت أحداثاً ساخنة، خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة ما يعرف بتصوير أفلام إباحية وما إلى ما ذالك.