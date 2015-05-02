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بالصور.. "النور" ينظم قافلة طبية متخصصة فى "العيون" بالسويس

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نظمت أمانة حزب النور بمحافظة السويس قافلة طبية متخصصة فى العيون، اليوم السبت، بمستشفى الغريب التخصصى.

شارك فى القافة الدكتور - محمود خطاب - أخصائى طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، وزميل المجلس العالمى لجراحة العيون بلندن، ماجستير جراحة المياه البيضاء والليزك وزراعة القرنية بالليزر والدكتور نور الدين حسين، مدرس طب وجراحة العيون جامعة عين شمس، أخصائى جراحات العيون والانفصال الشبكى، حيث حصل الحزب على تخفيضات كبيرة من الطبيبين.

وشملت القافلة كافة عمليات العين بالليزر، حيث تم الحجز وتحديد مواعيد للحالات التى تستدعى إجراء عمليات، وتجرى العمليات بالمركز التخصصى للعيون بالقاهرة، حيث حصلت أمانة الحزب على تخفيضات كبيرة من المركز للراغبين فى إجراء العمليات.

وشارك فى القافلة أخصائى نظارات طبية للراغبين فى الحصول على نظارات، حيث حصل الحزب أيضًا على خصومات كبيرة.

جانب من القافلة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من القافلة

الكشف الطبى على المواطنين -اليوم السابع -5 -2015
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الكشف الطبى على المواطنين

المواطنون خلال القافلة الطبية -اليوم السابع -5 -2015
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المواطنون خلال القافلة الطبية

إجراء الكشف على أحد المواطنين -اليوم السابع -5 -2015
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إجراء الكشف على أحد المواطنين


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مصر 365