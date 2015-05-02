أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس فلاح هدد رئيس نادى الزمالك بالقتل بتحريض من الإخوان

Google+ Print
حبس فلاح هدد رئيس نادى الزمالك بالقتل بتحريض من الإخوان حبس فلاح هدد رئيس نادى الزمالك بالقتل بتحريض من الإخوان
قرر باسم أحمد، وكيل أول نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، حبس فلاح أربعة أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بتهديد رئيس نادى الزمالك عبر الهاتف المحمول بتحريض من جماعة الإخوان وذلك مقابل الحصول على أموال.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقته النيابة من رئيس نادى الزمالك الحالى اتهم فيه مجهولاً بتهديده بالقتل عن طريق الهاتف المحمول الخاص به وفى أوقات مختلفة فأمرت النيابة شرطة الاتصالات بتتبع الهاتف للوصول إلى هوية المتهم.
>توصلت الأجهزة الامنية إلى أن المتهم هو "فرج.م" فلاح، فألفت قوة القبض عليه وتبين أنه مقيم بالمنصورة وبمثوله أمام النيابة اعترف بارتكاب الواقعة، بتحريض من شخصين ينتميان لجماعة الإخوان فى بالمنصورة، مقابل حصوله على مبالغ منهما، وأدلى ببيانات المتهمين فأمرت النيابة بضبطهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365