حبس فلاح هدد رئيس نادى الزمالك بالقتل بتحريض من الإخوان

قرر باسم أحمد، وكيل أول نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، حبس فلاح أربعة أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بتهديد رئيس نادى الزمالك عبر الهاتف المحمول بتحريض من جماعة الإخوان وذلك مقابل الحصول على أموال.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقته النيابة من رئيس نادى الزمالك الحالى اتهم فيه مجهولاً بتهديده بالقتل عن طريق الهاتف المحمول الخاص به وفى أوقات مختلفة فأمرت النيابة شرطة الاتصالات بتتبع الهاتف للوصول إلى هوية المتهم.

>توصلت الأجهزة الامنية إلى أن المتهم هو "فرج.م" فلاح، فألفت قوة القبض عليه وتبين أنه مقيم بالمنصورة وبمثوله أمام النيابة اعترف بارتكاب الواقعة، بتحريض من شخصين ينتميان لجماعة الإخوان فى بالمنصورة، مقابل حصوله على مبالغ منهما، وأدلى ببيانات المتهمين فأمرت النيابة بضبطهما.