مفوضية حقوق الإنسان تؤكد إعدام "داعش" 70 أسيراً أيزيدياً شمال العراق

ناشد عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقى قولو سنجارى ، الحكومة العراقية والمجتمع الدولى التدخل فورا لإيقاف نزيف الدم وقتل تنظيم (داعش) الإرهابى المدنيين الأبرياء.. وقال :إن "عصابات داعش أعدمت 70 أسيراً أيزيدياً فى مدينة تلعفر غربى الموصل بمحافظة نينوي".

وكشف سنجارى - فى تصريح صحفى اليوم السبت ،أن عصابات داعش ألقت بجثث الأيزيديين بعد إعدامهم فى بئر "علو عنتر"، لافتا إلى أن الإعدامات التى ينفذها مسلحو التنظيم بحق الأيزيديين مستمرة فى "جامع الهدى".

وأضاف: أن مفوضية حقوق الإنسان تثبت الجرائم التى يقوم بها داعش وتقدمها للجنة الدولية المعنية بتقصى جرائم التنظيم الإرهابى فى العراق.. مشيرا إلى أن داعش اختطفت نحو أربعة آلاف أيزيدي، استطاع نحو 1600 شخص منهم الفرار والوصول إلى أماكن آمنة.

وكان نائب الرئيس العراقى أسامة النجيفى استنكر قتل تنظيم(داعش) الإرهابى العشرات من الأسرى الأيزيديين فى قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، وقال: إن جرائم داعش فاقت كل الحدود ببشاعتها وبعدها عن أى قيمة إنسانية، ونفذوا مجزرة بحق أبناء الوطن من المكون الأيزيدى بقتلهم العشرات منهم ليؤكدوا من جديد أن داعش ابشع مجموعة إرهابية فى العالم

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