حضانة دولية لأبناء الوافدين بجامعة المنصورة

افتتحت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة الحضانة الدولية للطلاب الوافدين ببوابة 7 بالقرية الأولمبية، وأقيم حفل خاص للإعلان عن افتتاح الحضانة وبدء العمل بها واستقبال أطفال الطلاب الوافدين من الجنسيات العربية والأفريقية والآسيوية.

تم الافتتاح بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر المشرف العام على الوافدين والدكتور حسام الدين مصطفى مدير نادى الوافدين وسحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

تهتم الحضانة الدولية بتقديم رعاية صحية للطفل على مستوى متميز وتعديل سلوكيات الأطفال والعمل على تنمية مهارات الاجتماعية لدى الطفل وتنمية مهارات التفكير العلمى وتنمية المهارات المختلفة والمواهب للطفل.

كما تتميز الحضانة بتعليم مبادئ القرآن والكتابة وتعليم اللغة الإنجليزية وتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وتعليم المفاهيم العددية والحسابية وتعليم الكمبيوتر.