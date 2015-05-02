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كيت ميدلتون في المراحل الأولى من المخاض

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السبت 02-05-2015 14:00

أعلن قصر كينغسون الملكي في بريطانيا أن دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton نقلت صباح السبت إلى مستشفى Saint Mary's في لندن، في المراحل الأولى للمخاض.

وذكرت إحدى المصادر المقربة من داخل القصر أن Middleton زوجة الأمير William نقلت إلى جناح ليدو الخاص عند السادسة صباحاً، وكان يرافقها في السيارة زوجها الأمير، الذي ينتظر طفلهما الثاني بفارغ الصبر.

يشار إلى أن أن العديد من سيارات الإسعاف تجمهرت يوم الجمعة حول مستشفى Saint Mary's في العاصمة البريطانية لندن، كما قام رجال الأمن والشرطة بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المستشفى، مرجحة قدوم الطفل الذي سيصنف الـ4 في العرش البريطاني.

 

 

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