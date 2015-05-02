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بالفيديو... غموض هيفا وهبي في برومو مسلسل"مريم"

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بالفيديو... غموض هيفا وهبي في برومو مسلسل"مريم" بالفيديو... غموض هيفا وهبي في برومو مسلسل"مريم"

السبت 02-05-2015 15:06

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مريم"، الذي تقوم ببطولته المغنية اللبنانية هيفا وهبي، برومو المسلسل، الذي سيطر عليه الغموض بشكل كبير، حيث لم يظهر من هيفا سوى ظهرها، وهي تصعد الدرج؛ وهو ما يشير إلى أن العمل يرصد رحلة صعودها، وهو نفس ما حدث في البوستر الدعائي للعمل الذي اتّسم بالغموض أيضاً.

يُشارك في بطولة المسلسل، إلى جوار هيفا وهبي، كلٌّ من الفنانين خالد النبوي وريهام عبد الغفور وحسن حسني وميمي جمال. والقصة من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج كلّ من عاطف كامل وزكي عبد الحميد. وقد كتب السيناريو، وتولّى الإخراج محمد علي. وقد تمّ تسويقه حتى الآن لقناتي النهار المصرية وأم بي سي دراما.

 

 

 

 

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