بالفيديو:ما هو السؤال الذي دفع بنضال الاحمدية الى الانسحاب من الستوديو؟

القاهرة_ مروة عبد الفضيل

شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هجوماً عنيفاً، وصل إلى حدّ السباب، ضدّ المذيعة المصرية منى عبد الوهاب، التي استضافت الإعلامية اللبنانية في برنامجها"مصارحة حرة"على قناة "ten". وقد انسحبت الأحمدية بعد مشاهدتها أحد الأسئلة غير المعلنة، وهو "سؤال الضربة القاضية"، حيث أثار السؤال غضبها بشكل كبير، فتوعّدت برفع السؤال إلى إدارة القناة. وتوجّهت إلى المذيعة المصريّة بالقول: "احترمي نفسك". ولم يكن أمام الأخيرة سوى القول أكثر من مرة: "اسكتي اسكتي"، في وقت اتهمتها نضال بأنها تهين ضيوفها وتطعن في الشرف، وهو ما جعلها تقرّر الانسحاب من البرنامج.

وألمحت منى إلى أنّ السؤال خاصّ بإحدى الشائعات التي كتبت عن نضال مؤخراً.

خلاف نضال الأحمدية ومنى بدأ منذ بداية الحلقة، حيث رفضت تقديم منى عبد الوهاب لها بأنها إعلامية تبحث عن الفضائح ونشرها، قبل أن تطلب الأحمدية في وسط الحلقة وقف التصوير للتحدّث مع منى بعيداً عن أعين الكاميرات. ومع استكمال التصوير، جاء سؤال الضربة القاضية الذي لا يتمّ الكشف عنه إلا في حالة الإجابة عنه، فوجّهت الأحمدية اتّهاماً مباشراً إلى منى بأنّ أسئلتها تحمل أحكاماً مسبقة، ثمّ قالت: "يبدو أنني فعلت أشياء خاطئة في حياتي، والآن أكفِّر عنها، فأنا أعتذر للربّ ولكلّ شخص أسأت إليه".

تطرّقت نضال كذلك للحديث عن المطربة السورية أصالة نصري، فقالت إنها لا تحترمها، لأنّها شاهدتها بنفسها في إحدى حفلات العشاء تقبض من القطريين. وهدّدت أصالة بأنها إذا ردّت فستتحدّث عن أشياء كثيرة أخرى لطالما سكتت عنها. وأوضحت الأحمدية أنّ أصالة غبيّة، ولم تقرأ حرفاً في السياسة، ومجرمة بحقّ شعبها، وقد شاركت في هدر دم الأبرياء ببلدها.

وتحدثت نضال عن الأشخاص الذين أحسنت إليهم وأساءوا إليها وخذلوها، فقالت إنّ منهم نانسي عجرم التي كانت تدعمها كثيراً، لتتفاجأ بكشف نانسي عن شخصيّتها بقلّة أدب، وفقاً لتعبير نضال، التي قالت: "شاهدتها إنسانة تتحدّث بلسان وحش". ورفضت نضال ذكر اسم فنانة أخرى سبق وأساءت إليها أيضاً.

البرنامج، الذي يذاع يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساءً على قناة TEN، ينتمي لنوعيّة برامج الـ Hard Talk التي يواجه فيها الضيف أسئلة صعبة حول تاريخه وحياته الشخصية، وهو من إنتاج شركة S Productions ومن إخراج هادي الباجوري. ويتميّز البرنامج بإطلاقه في توقيت بعيد عن الموسم الرمضاني الذي تتزاحم فيه البرامج بشكل يصعب متابعتها.

وفي ديكور حلبة مصارعة ترفيهية تشتعل دائماً بالأسئلة، تقوم منى عبد الوهاب مذيعة الحكم، بعد المزاولة والغشّ ممنوع، بمواجهة مشاهير الفن والرياضة والإعلام لكشف أكثر النقاط سخونة في حياتهم. وتبدأ الحلقة بفقرة أسئلة التحدّي الشبيهة بكواليس مباريات مصارعة المحترفين، حيث يستعرض خلالها النجم مناطق قوته، قبل الانتقال إلى جولات أكثر جرأة وصراحة، ثمّ الوصول إلى سؤال الضربة القاضية الذي لا يتوقعه الضيف، حيث تقوم منى بتقديم سؤالها مكتوباً على ورقة للضيف من دون الكشف عنه، على أن يكون للضيف الحق في أن يستمرّ بإجابة السؤال أو ينسحب أمام الضربة القاضية.