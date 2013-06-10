فرحة بين أنصار مبارك بإخلاء سبيل نجليه.. وأهالي الشهداء: "ده تهريج"

كتب : هيثم البرعي منذ 24 دقيقة

أنصار مبارك أمام أكاديمية الشرطة

سادت حالة من الفرحة بين أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، والمتجمهرين أمام أكاديمية الشرطة، بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.

وأكد حسن الغندور، عضو ائتلاف أبناء مبارك، أن "الرئيس مبارك ونجليه أبطال وشرفاء، وأن قرار المحكمة اليوم هو إحقاق للحق، لأن ثورة 25 يناير هي الثورة المضادة لثورة يوليو 1952".

فيما عبرت والدة الشهيد معاذ السيد، والذي لقي مصرعه في أحداث جمعة الغضب، عن استيائها وغضبها من قرار المحكمة، وقالت "ده استمرار لمسلسل البراءات، ده تهريج".

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