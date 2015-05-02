وكيل تعليم الغربية ينذر 3 مدرسين بسبب تأخير الإشراف على الامتحانات

قرر أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنذار ماجدة حسن شبكة ، مدرسة أولى اللغة الفرنسية بالمحلة الثانوية بنات، والمشرفة على مدرسة نوتردام ديزابوتر للبنات، بسبب تأخرها عن الإشراف على المدرسة.

وقرر إنذار ماجدة العليمى، وكيل قسم بالتعليم الإعدادى بالإدارة، والمسئولة عن متابعة نفس المدرسة لعدم حضورها مبكرا مما تسبب فى عدم فتح مظاريف الأسئلة، وإنذار أبو المجد محمد النحاس، موجه اللغة العربية والمسئول عن وضع الامتحان لمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية، لعدم مطابقة ورقة الامتحان المواصفات الامتحانية من حيث التنسيق وختام ورقة الأسئلة بعبارة "انتهت الأسئلة".

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها وكيل الوزارة لمتابعة إدارة غرب المحلة التعليمية فى أول أيام امتحانات النقل، التى بدأت اليوم فى جميع الإدارات العشر بمحافظة الغربية.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة وضع التصحيح كله فى دور واحد حتى يتسنى تكليف مشرف عام على التصحيح، يقوم بدوره فى التنسيق بين كنترولات الصفوف والمصححين، بما يضمن عدم ضياع أى ورقة أو تأخير فى تقدير الدرجات فى المواعيد المقررة لذلك.