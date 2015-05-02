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مصرع طالب على يد "استورجى" بعد مشادة بينهما فى كفر الشيخ

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مصرع طالب على يد "استورجى" بعد مشادة بينهما فى كفر الشيخ مصرع طالب على يد "استورجى" بعد مشادة بينهما فى كفر الشيخ
لقى علاء جلال 21 سنة طالب مصرعه بعد ضربه بأداة حادة عقب مشادة كلامية بينه وبين "استورجى" بقرية بكفر الشيخ.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقيهم إشارة من مستشفى قلين المركزى بوصول علاء جلال 21 سنة طالب ويقيم بقرية شباس الشهداء مركز دسوق مصابًا بجرحين نافذين فى الصدر من الناحية اليسرى، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتبين أنه حال تواجده فى قرية البكاتوش بمركز قلين حدثت مشادة كلامية بينه وبين كل من "ع.ص.ع" 20 سنة طالب و"ا.ا.ب" 25 سنة استورجى، وتعدى الاستورجى عليه بأداة حادة وفر هاربًا.

تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بقيام الاستورجى بالاعتداء على المجنى عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهم الثانى والأداة المستخدمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق .

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مصر 365