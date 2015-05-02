القبض على مفجر قنبلة فى معهد أزهرى للانتقام من زميله بالمعادى

انتقل أحمد مجدى عبدالغنى مدير نيابة المعادى، إلى معهد الفتح الأزهرى لإجراء المعاينة بعد انفجار قنبلة داخل أحد فصول المعهد الأزهرى، وتبين له أن الانفجار لم يسفر عن تلفيات أو إصابات، وتبين من التحقيقات الأولية أن طالب بالمعهد يبلغ من العمر 14 عاما بينه وزميله خلافات سابقة وانتهز خروج الطلاب فى الفسحة ووضع القنبلة أسفل مقعد بالفصل للانتقام من زميله إلا أنها انفجرت قبل عودة الطلاب دون وقوع إصابات أو تلفيات وألقت قوة القبض على المتهم.

وكان رجال الحماية المدنية تلقوا بلاغا بانفجار فى معهد الفتح الأزهرى بالمعادى، وانتقل خبراء المفرقعات إلى مكان الحادث ومشطوا وفحصوا بقايا القنبلة وحرر رجال المباحث محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.