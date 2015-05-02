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إحباط تسلل 31 شخصا من جنسيات مختلفة الحدود وانتشال 3 جثث بالبحيرة

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إحباط تسلل 31 شخصا من جنسيات مختلفة الحدود وانتشال 3 جثث بالبحيرة إحباط تسلل 31 شخصا من جنسيات مختلفة الحدود وانتشال 3 جثث بالبحيرة
أحبطت قبل قليل مخابرات حرس الحدود بالبحيرة، هروب 31 من جنسيات مختلفة خارج البلاد، وقامت بانتشال 3 جثث لضحايا الهجرة غير الشرعية عبر ساحل البحر المتوسط بمنطقة إدكو بمحافظة البحيرة.

كان قد ورد قبل قليل لمركز شرطة إدكو إخطارا من مكتب مخابرات حرس الحدود بأبوقير يتضمن ضبط عدد (31) فردًا من جنسيات مختلفة (13) سورى الجنسية، (15) سودانى، ( 2 ) أرتيرى، (1) مصرى حال تواجدهم داخل مياه البحر المتوسط بمنطقة شاطئ إدكو دائرة المركز بعد أن انقلبت بهم إحدى مراكب الهجرة غير الشرعية.

كما تمكنت القوات من انتشال 3 جثث لرجل وامرأة وطفل، وقام المستشار حازم الكحيلى رئيس النيابة الكلية بمناظرة جثث الموتى، وأمر بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد جنسية الضحايا، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

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مصر 365