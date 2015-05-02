محلب يوافق على تأسيس المشروعات الصغيرة خلال الشباك الواحد للصندوق الاجتماعى

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون نظام كافة خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من موافقات تراخيص وتصاريح التشغيل للمشروعات بوحدات الشباك الواحد بالصندوق الاجتماعى للتنمية وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة.

ونص القرار على أن يصدر الوزراء المختصون ورؤساء الهيئات المختصون قرارا بتكليف ممثلين مفوضين عن الجهات التالية للعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق بالمحافظات والجهات، تضم ممثلا عن التنظيم عن المحافظة، وممثلا عن جهاز شئون البيئة وممثلين عن مصلحة التسجيل التجارى، ورخض المحلات عن المحافظة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وممثل مفوض عن هيئة التنمية الصناعية.

وتضمن القرار على أن تلتزم الجهات بالبت فى طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال مدة 8 ايام من تاريخ ورود طلب الترخيص.

ويتمتع كافة ممثلو الجهات المشار اليها بكافة تفويضت وصلاحيات إصدار الخدمة التى تقدم من خلال نظام الشباك الواحد دون الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية، كما يصدر الوزراء المختصون ورؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرارا بتحديد مسؤول اتصال على مكستوى كل محافظة للجهات التالية مندوب اتصال عن ادارة الحماية المدنية، مندوب اتصال عن عن الأمن العام، ومندوب اتصال عن وزارة الصحة على أن يقوموا بتلقى اصدار طلبات الترخيص من الشباك الواحد التى تدخل فى اختصاصات الوزارة أو الهيئة وارسالها للوزارة ومتابعة اصدارها والرد عليها.