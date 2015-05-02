محافظ الشرقية: إنشاء مجمع مواقف سيارات على مساحة 5 أفدنة بالزقازيق

قرر محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، إنشاء مجمع لمواقف سيارات الأجرة على مساحة 5 أفدنة بمدينة الزقازيق، وذلك لنقل مختلف مواقف السيارات الرسمية والعشوائية إليها، والقضاء على الاختناقات وإحداث سيولة مرورية.

وكلف المحافظ - خلال جولة ميدانية بالزقازيق اليوم السبت - فرق عمل من الحملات الميكانيكية بمجالس كافة مدن المحافظة، بالمشاركة فى رفع مخلفات البناء الكائنة على الأرض المخصصة لمجمع المواقف، مشددا على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإعداد تقرير كل ساعة عن معدلات العمل والإنجاز فى الموقع؛ لسرعة تنظيف المكان وإخلائه.

وقال عبد السلام إنه تم تكليف لجنة هندسية متخصصة بإعداد التصميمات الخاصة بمجمع المواقف الجديد، بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى أعداد السيارات، بحيث يشتمل على مظلات وأماكن انتظار للمركبات والمواطنين وأعمدة كهربائية ودورات ومصادر للمياه النقية، مشيرا إلى الاتفاق مع مدير أمن الشرقية اللواء مليجى فتوح مليجى على عمل نقطة شرطة لتأمين المجمع والأهالى المترددين عليه، والتصدى لكافة صور البلطجة.