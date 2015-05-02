أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية: إنشاء مجمع مواقف سيارات على مساحة 5 أفدنة بالزقازيق

Google+ Print
محافظ الشرقية: إنشاء مجمع مواقف سيارات على مساحة 5 أفدنة بالزقازيق محافظ الشرقية: إنشاء مجمع مواقف سيارات على مساحة 5 أفدنة بالزقازيق
قرر محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، إنشاء مجمع لمواقف سيارات الأجرة على مساحة 5 أفدنة بمدينة الزقازيق، وذلك لنقل مختلف مواقف السيارات الرسمية والعشوائية إليها، والقضاء على الاختناقات وإحداث سيولة مرورية.

وكلف المحافظ - خلال جولة ميدانية بالزقازيق اليوم السبت - فرق عمل من الحملات الميكانيكية بمجالس كافة مدن المحافظة، بالمشاركة فى رفع مخلفات البناء الكائنة على الأرض المخصصة لمجمع المواقف، مشددا على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإعداد تقرير كل ساعة عن معدلات العمل والإنجاز فى الموقع؛ لسرعة تنظيف المكان وإخلائه.

وقال عبد السلام إنه تم تكليف لجنة هندسية متخصصة بإعداد التصميمات الخاصة بمجمع المواقف الجديد، بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى أعداد السيارات، بحيث يشتمل على مظلات وأماكن انتظار للمركبات والمواطنين وأعمدة كهربائية ودورات ومصادر للمياه النقية، مشيرا إلى الاتفاق مع مدير أمن الشرقية اللواء مليجى فتوح مليجى على عمل نقطة شرطة لتأمين المجمع والأهالى المترددين عليه، والتصدى لكافة صور البلطجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365