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بالصور.. حصر الباعة الجائلين بحى العجمى لتسكينهم فى باكيات بالإسكندرية

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قام حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى اليوم، بعملية حصر عدد الباعة الجائلين بالمناطق المحيطة بسوق الهانوفيل، وذلك تمهيدا لنقلهم إلى باكيات مخصصة للباعة الجائلين خلف مجمع المدارس بالبيطاش فى الإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتحسين أوضاع الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

من جهة أخرى وإيماء إلى الشكوى المقدمة من أهالى طريق أم زغيو أمام مخازن طلعت مصطفى بقطاع الهانوفيل القبلى وأهالى منطقة أبو صابر وشارع رخام العلامة بقطاع أكتوبر بوجود سدد بالصرف الصحى بالمنطقة، قام حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى اليوم بتسليك خط طرد الصرف الصحى بمعدات وعمال الحى، وفتح الطريق لحركة المرور، هذا وقد تم التحرك الفورى لنزح تسريبات مياه الصرف الصحى من شارع عطا الله العوامى بقطاع الهانوفيل البحرى، وذلك إثر سدد بخط طرد الصرف الصحى، وتم تسليك السدد وتنظيف الشارع.

حصر الباعة الجائلين بالعجمى -اليوم السابع -5 -2015
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حصر الباعة الجائلين بالعجمى

تسكين الباعة فى باكيات مخصصة لهم -اليوم السابع -5 -2015
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تسكين الباعة فى باكيات مخصصة لهم

أثناء حصر الباعة وتسجيل بياناتهم -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء حصر الباعة وتسجيل بياناتهم


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