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تأجيل محاكمة زكريا عبد العزيز فى اقتحام "أمن الدولة" إلى 9 مايو

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تأجيل محاكمة زكريا عبد العزيز فى اقتحام "أمن الدولة" إلى 9 مايو تأجيل محاكمة زكريا عبد العزيز فى اقتحام "أمن الدولة" إلى 9 مايو
أجل المستشار نبيل زكى مرقص، رئيس مجلس تأديب القضاة، اليوم السبت، محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة الأسبق، على خلفية إحالته للصلاحية لاتهامه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة يناير، إلى جلسة 9 مايو الجارى لتقديم مذكرات الدفاع.
>وقررت محكمة استئناف القاهرة، وقف المستشار زكريا عبد العزيز، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته فى إجازة حتمية لحين الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

تضمن ملف القضية تقرير أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التى ظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء حركة 6 أبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة.
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