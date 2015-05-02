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بالصور.. السيسى يعقد مباحثات مع ولى العهد السعودى فور وصوله المملكة

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات عقب وصوله إلى الرياض مع كل من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. اللذين قاما باستقباله والوفد المرافق له بمطار قاعدة الرياض الجوية.

كما كان فى استقباله نائب رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، وسفير لدى المملكة عفيفى عبد الوهاب، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان، بعد ذلك استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى حرس الشرف، ثم صافح مستقبليه من أعضاء السفارة المصرية لدى المملكة.

وبعد استراحة قصيرة فى قاعة التشريفات توجه الرئيس بصحبة ولى العهد، وولى ولى العهد، فى موكب رسمى للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وضم الوفد المصرى المرافق للرئيس وزير الخارجية سامح شكرى، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزى، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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