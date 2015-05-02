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بالصور.. العاهل السعودى يستقبل الرئيس السيسى والوفد المرافق له

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استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له وذلك عقب استقبال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له بمطار قاعدة الرياض الجوية.

وتأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة اليوم لبحث مسار العلاقات الثنائية بين والمملكة العربية السعودية وتوسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى إلى جانب بحث التطورات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية، بما يحقق الاستقرار فى المنطقة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- الرئيس يجرى زيارة سريعة للسعودية ويلتقى خادم الحرمين.. الزعيمان يبحثان دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.. وتوسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى.. والملف اليمنى وأبرز القضايا على الساحة الإقليمية
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- ولى العهد السعودى يستقبل السيسى بقاعدة الرياض الجوية
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مصر 365

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