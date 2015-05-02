بالصور.. العاهل السعودى يستقبل الرئيس السيسى والوفد المرافق له

استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له وذلك عقب استقبال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له بمطار قاعدة الرياض الجوية.

وتأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة اليوم لبحث مسار العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتوسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى إلى جانب بحث التطورات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية، بما يحقق الاستقرار فى المنطقة.

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- ولى العهد السعودى يستقبل السيسى بقاعدة الرياض الجوية

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