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معرض رسوم كاريكاتورية فى ألمانيا يضم رسما مسيئا للرسول

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معرض رسوم كاريكاتورية فى ألمانيا يضم رسما مسيئا للرسول معرض رسوم كاريكاتورية فى ألمانيا يضم رسما مسيئا للرسول
أشار رئيس معرض هاناو للرسوم الكاريكاتورية فى ألمانيا، إلى أن المعرض يشهد إقبالا من الزوار حيث وصل العدد إلى أكثر من 5100 شخص، بحلول منتصف أيام فعاليات المعرض.

وأوضح مارتين هوبه، مدير المعرض فى مدينة هاناو غربى ألمانيا، اليوم السبت : بمقدورنا أن نسعد للغاية بهذا الإقبال، ويقدم المعرض نحو 220 عملا للفنانين آخيم جريزر وهيريبرت لينتس، وإضافة إلى وجود رسوم منتقدة للإسلام وهناك رسم مسيئ للرسول فى قصر فيليبنسروهه.

وكان قد تم افتتاح المعرض فى الخامس عشر من مارس الماضى فى ظل اجراءات أمنية مشددة، وسيستمر حتى نهاية مايو الجارى .

ووفقا لسلطات المدينة فإن المعرض الذى يقام لأول مرة فى ولاية هيسن مستهدف من قبل سلفيين، ولذلك فإن الشرطة تراقب المعرض عبر خدمة خاصة.

كانت مدينة هاناو قد استرعت الانتباه فى يناير الماضى، بعد أن ألغت المعرض فى أعقاب الاعتداءات فى العاصمة الفرنسية باريس وذلك بسبب الكلفة العالية لإجراءات تأمين المعرض، وبعد سلسلة من الاحتجاجات استأنفت المدينة خطط إقامة المعرض مرة أخرى.

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