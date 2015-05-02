بالصور..نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد من جامعة المشرق السودانية

استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفد من جامعة المشرق السودانية بمدينة الخرطوم والذى يضم الدكتور النور عبد الله عميد كلية أصول الاتصال، والدكتور عبد المطلب الفحل عضو مجمع اللغة العربية السوداني والإعلامي المعروف، وبثينة السنهورى أمين مكتب الشئون الاجتماعية والثقافية بالجامعة وتسعة من طلاب وطالبات الكلية وذلك فى ختام فترتهم التدريبية والتى استغرقت نحو أسبوع وشملت زيارات لكليتي الآداب والهندسة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور جعيص على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني والتى تجددها مياه النيل منذ قديم الأزل ، وما يجمعهما من روابط وحدة الدين واللغة والنيل وتقارب فى الثقافة والتاريخ ، مشيراً أن جامعة أسيوط تحرص على التعاون وتوثيق الصلة مع مختلف الجامعات السودانية وذلك من خلال العديد من الاتفاقيات ومذكرة التعاون المبرمة والتى تهدف تنظيم التبادل العلمي والطلابي والعمل المشترك.

من جانبه، أعرب الدكتور النور، عن بالغ سعادته لعودته إلى أسيوط والتى تلقى بها دراسته الجامعية، مؤكداً أن مصر تعد وطناً ثانياً لهم وما يحملون لجامعة أسيوط من تقدير واحترام لما تتمتع به مكانة علمية مرموقة بين الجامعات الإقليمية وما يجدوه فى رحابها من حفاوة ورعاية ودعم وحرص على التعاون فى مختلف المجالات العلمية ، موضحاً أنه تم خلال الزيارة بحث آليات للتعاون فى مجال الأعلام بين جامعة المشرق وكلية الآداب بجامعة أسيوط.