أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

انفجار عبوة ناسفة ببرج القضاه السكني بالزقازيق

Google+ Print
انفجار عبوة ناسفة ببرج القضاه السكني بالزقازيق انفجار عبوة ناسفة ببرج القضاه السكني بالزقازيق

أنفجرت عبوة ناسفة أمام برج القضاة السكني بمحافظة الزقازيق،  أدت إلى إتلاف جزء من الجدار الخارجي من البرج ، دون وقوع إصابات.

كان اللواء مليجي فتوح، مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا بسماع دوي انفجار في محيط برج القضاة السكني بمنطقة الزراعة بالزقازيق، وانتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفي، وتم فرض طوق أمني حول موقع البلاغ.

واتضح أن الانفجار وقع جراء عبوة ناسفة ثبتها مجهولون بجوار البرج، ونتج عنها تهشم جزء من الجدار الخارجي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. وتم تمشيط المنطقة المحيطة، ولم يعثر على أي أجسام غريبة، أو عبوات ناسفة، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا