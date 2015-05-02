انفجار عبوة ناسفة ببرج القضاه السكني بالزقازيق

أنفجرت عبوة ناسفة أمام برج القضاة السكني بمحافظة الزقازيق، أدت إلى إتلاف جزء من الجدار الخارجي من البرج ، دون وقوع إصابات.

كان اللواء مليجي فتوح، مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا بسماع دوي انفجار في محيط برج القضاة السكني بمنطقة الزراعة بالزقازيق، وانتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفي، وتم فرض طوق أمني حول موقع البلاغ.

واتضح أن الانفجار وقع جراء عبوة ناسفة ثبتها مجهولون بجوار البرج، ونتج عنها تهشم جزء من الجدار الخارجي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. وتم تمشيط المنطقة المحيطة، ولم يعثر على أي أجسام غريبة، أو عبوات ناسفة، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.