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حصاد 60 ألف فدان وتوريد 6692 طن قمح بمحافظة المنوفية

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حصاد 60 ألف فدان وتوريد 6692 طن قمح بمحافظة المنوفية حصاد 60 ألف فدان وتوريد 6692 طن قمح بمحافظة المنوفية

أعلن المهندس محمد مرسى سعد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية،  إنه تم حصاد نحو 60700 فدان ما يقرب من 50 % من المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة البالغ مساحتها 135075 فدان.
> وأضاف،  وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات صحفية إنه تم توريد 1791,355 طن من محصول القمح بشون المطاحن بالاضافة الى 4901,134 طن قمح الهييئات والشركات مشيرا إلى انه من المتوقع توريد ٤٢٠ ألف طن خلال موسم حصاد القمح بالمحافظة.
> وأوضح مرسي،  تزايد نسب الحصاد الفترة الحالية مع ارتفاع درجة حرارة الجو التي تساعد علي تزايد الحصاد للحفاظ علي عدم وجود رطوبه بالقمح ويفسده مشيرا إلى أن عمليات توري القمح تسير بانتظام وتم توفير الموارد المالية لمزارعين مقابل تسليمهم المحصول.وأضاف وكيل الوزارة عدم تلقيه شكاوي من المزارعين بخصوص التوريدات مع تشكيل لجنة من والزراعة لاستلام القمح في الشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة.

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