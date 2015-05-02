تأجيل محاكمة هشام جنينة أمام «الجنايات» لـجلسة 3 يونيو المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصحفيين بجريدة حزبية، لاتهامهم بسب وقذف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، لجلسة 3 يونيو المقبل لإعلان باقي المتهمين ولحين سداد عبدالحميد قيمة الادعاء المدني.

وكان المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، قد سبق أن أمر بإحالة هشام جنينة والصحفية بجريدة الوفد تهاني إبراهيم، ورئيس تحرير الصحيفة مجدي سرحان إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار وائل جمال، رئيس النيابة، بإشراف المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة أن صحيفة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013، موضوعًا صحفيًا، تضمن قيام هشام جنينة بسب وقذف المستشار عادل عبدالحميد إبان شغله لمنصب وزير العدل، بأن نسب إليه جنينة- خلافا للحقيقة والواقع- تقاضيه لمبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون، ونهب والاستيلاء على أموال الدولة حال عمله (الوزير) عضوًا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأسندت النيابة العامة إلى المحررة الصحفية قيامها بنشر موضوع صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان «اخلع وشاحك يا وزير العدل»، جاء به نقلاً عن هشام جنينة، أن وزير العدل تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق، وقيام الوزير بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وفساد ذمته المالية.

كما أسندت النيابة، إلى مجدي سرحان، تهمة الإخلال بواجبات وظيفته كرئيس للتحرير، بأن سمح بنشر هذا الموضوع الصحفي ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من الحذف والتعديل للمواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه.