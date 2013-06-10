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جيني أسبر في بيروت لتصوير "صبايا 5"

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جيني أسبر في بيروت لتصوير "صبايا 5" جيني أسبر في بيروت لتصوير "صبايا 5"

عادت النجمة السورية "جيني أسبر" للوقوف أمام الكاميرا مجدّداً، بعد شهر من إنجابها طفلتها "ساندي"، إذ بدأت اليوم تصوير مشاهد دورها في "صبايا 5". وتواصل جيني تأدية شخصيّة "ميديا" التي قدّمتها في الأجزاء الأربعة السّابقة، بالرغم من التغييرات الجذريّة التي ستطرأ على حياتها، من دون أن تُثنيها عن مواصلة سعيها إلى الشهرة والنجوميّة والأضواء، من خلال خوضها لتجربة جديدة في سبيل ذلك، بعد أن خاضت تجربة التمثيل والغناء والتقديم والإعلانات في الأجزاء الأربعة السابقة.
وحول ذلك، قالت جيني: "سعدت بعودتي للوقوف أمام الكاميرا مجدّداً، فقد اشتقت خلال الفترة الماضية إلى أجواء العمل والتصوير، والتي انقطعت عنها بسبب ظروف الحمل". وعن شخصيّتها، أضافت: "ميديا اعتبرها جزءاً منّي بعد أن لازمتني طوال خمس سنوات، كما أنّها في هذا الجزء ستكون مختلفة تماماً، حيث ستتقاطع حياتها مع حياتي الحقيقيّة في جانب مهمّ بالنسبة إليّ"، وأضافت بخصوص العمل: "أنا متفائلة جدّاً بنجاح العمل الذي استطاع أن يجذب عدداً كبيراً من المشاهدين في أجزاءه الأربعة الماضية كما انه سيبدو مختلفا هذا العام بأسلوب طرح جديد" .
يذكر أن العمل الذي يجري تصويره في بيروت هو من إخراج المخرج "محمود الدوايمه" وتأليف الكاتبة "نور شيشكلي" ويشارك في بطولته نخبة من النجوم العرب من سوريا ولبنان ومصر والعراق والخليج .

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