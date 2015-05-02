مصابان باشتباكات مع الإخوان يرفضان مغادرة المستشفى دون تحرير محاضر بالشرقية

رفض نجار وفران تم إصابتهما بخرطوش على خليفة مسيرة شهدها حى المنشية بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أمس الجمعة، الخروج من مستشفى الرمد بالزقازيق، اعتراضا على عدم تحرير محاضر لهما تثبت إصابتهما، خاصة أنه تم تحويلهما بشكل رسمى من مستشفى أبو كبير العام إلى مستشفى الرمد بالزقازيق.

وقال خال المصاب "محمود حمدى عبده"30 سنة فران ومقيم أبو كبير، إن نجل شقيقته أصيب أمس بخرطوش فى جسمه وعينه كما أصيب فران آخر، وذلك على خليفة اشتباكات وقعت بين مجموعة من أهالى أبوكبير والإخوان، اعتراضا على قيامهم بمسيرة ضد الدولة.

وتم تحويلهما من مستشفى أبوكبير إلى مستشفى الرمد، ولكن إدارة المستشفى قررت خروج الحالتين ظهر اليوم السبت، قبل وصول الشرطة وسؤالهما وتحرير محضر بإصابتهما.

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