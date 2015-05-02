رسمياً.. متهم يقر بعلاقة محمد الظواهرى بالجماعات الجهادية والتكفيرية

قال ممثل النيابة، إن المتهم أقر بعلاقة محمد ربيع الظواهرى بالجماعات الجهادية التكفيرية، وفى مقدمتهما تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، وإن الظواهرى كان يحثهم على الجهاد فى سبيل الله والاستشهاد فى سبيله.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، قد أنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف لتكفير سلطات الدولة ومواجهتها بالسلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.