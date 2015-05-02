رسمياً.. متهم يقر بعلاقة محمد الظواهرى بالجماعات الجهادية والتكفيرية

قدم ممثل النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهرى" صورة رسمية مختومة بشعار الجمهورية عن استجواب المتهم "أحمد فريد عبد الوهاب"، وذلك خلال جلسة محاكمة 68 متهماً، منهم 53 محبوساً، و15 هارباً، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

قال ممثل النيابة، إن المتهم أقر بعلاقة محمد ربيع الظواهرى بالجماعات الجهادية التكفيرية، وفى مقدمتهما تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، وإن الظواهرى كان يحثهم على الجهاد فى سبيل الله والاستشهاد فى سبيله.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، قد أنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف لتكفير سلطات الدولة ومواجهتها بالسلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.