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مصدر قضائى: النائب العام يفحص بلاغ أسرة ميادة أشرف ضد محمد إبراهيم

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مصدر قضائى: النائب العام يفحص بلاغ أسرة ميادة أشرف ضد محمد إبراهيم مصدر قضائى: النائب العام يفحص بلاغ أسرة ميادة أشرف ضد محمد إبراهيم
مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النائب العام المستشار هشام بركات، سيتخذ قرارا حول البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين، وأسرة الشهيدة ميادة أشرف، ضد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، فور الانتهاء من فحصه والاطلاع على مضمونه.

ورجح المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يصدر النائب العام قراره فى البلاغ الذى اتهم وزير الداخلية السابق بقتل ميادة أشرف، اليوم السبت، بعد فحصه حيث لم يطلع عليه منذ تقديمه الأربعاء الماضى، لسفره خارج البلاد للمشاركة فى مؤتمر القضائيين الدوليين لمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن المستشار هشام سمير، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى، تلقى الأربعاء الماضى بلاغا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأسرة الشهيدة ميادة أشرف، ولم يتخذ قرارا بشأنه.

وأحال النائب العام الفترة الماضية ٤٨ عضوا باللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل الصحفية والتورط فى أعمال العنف والإرهاب بمنطقة عين شمس العام الماضى.
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