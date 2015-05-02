تأجيل محاكمة 6 من إخوان سوهاج بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 8 يوليو

أجلت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، محاكمة 6 من عناصر الإخوان إلى جلسة 8 يوليو القادم لحضور المحامى الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، المتهمين "محمود ج" و"مؤمن م" و"عمرو م" و"ياسر م" و"الحسينى ج" و"محمد م" تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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