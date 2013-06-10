"سيدتي.نت" يستنسخ من النجوم وجوهاً جديدة...تعرفوا عليهم

بيروت_ سيدتي نت

كلّ نجمة من نجمات هوليوود يُميّزها أمرٌ ما، سواء شعرها أو ابتسامتها أو بريق عينيها، فتكثر عمليّات التجميل التي تستنسخ هذه الميزات من النجمات كما أجزاء من أجسادهنّ لتجعل من المرأة المستنسِخة نموذجاً للمثال الهوليوودي.

لكن ماذا لو دمجنا وجوه النجمات ببعضها، وأخذنا كلّ ما يميّز نجمة معيّنة ليكون في وجه نجمة أخرى، أيكون الوجه المستنسخ من النجمتين جميلاً أم قبيحاً؟

ما رأيكنّ أن نُقرّر معاً هذا الأمر، بالمرور على النسخ الجديدة من النجمات، التي نفّذها موقع "سيدتي.نت" لكم؟