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ما هي آخر تغريدات النجوم على "تويتر"؟

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ما هي آخر تغريدات النجوم على "تويتر"؟ ما هي آخر تغريدات النجوم على "تويتر"؟

بعد أن بات بإمكانكم متابعة تغريدات النجوم في مكان واحد ضمن زاوية "مشاهير أون لاين"، لنستعرض معاً أهم التغريدات التي كتبها النجوم في الدقائق الأخيرة:
حسين الجسمي كتب: كلام الناس مثل الصخور، إمّا أن تحملها على ظهرك "فينكسر"، أو تبني بها برجاً تحت أقدامك فتعلو "وتنتصر"

نجوى كرم كتبت: قد يرى البعض أن التسامح انكسار، وأن الصمت هزيمة، لكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام . الصمت أقوى من أي كلام.
ثم عادت وكتبت في تغريدة أخرى "بلشت حضّر نفسي نفسياً لبرنامج أرابز غوت تالنت، إني شي مرة ما حس بالخوف؟ مستحيل. شي ساعة بدي شيل راسي من راسي.

أما كارول سماحة فكتبت بالإنكليزية:
G.morning everybody.. A long Working week just started.. Workshop & Rehearsals #AlSayida Show (August 2013
صباح الخير، أسبوع عمل طويل بدأ للتو، ورشات عمل وبروفات لعرض "السيدة" في آب 2013.

أما إليسا، فقد اختصرت التويتر بتحية صباحية ونشرت صورة لها مع أصدقائها من فلورنسا، حيث تقضي أجازتها.

وكتب عاصي الحلاني:
ليه أحبك وانت لي هم وعذاب ؟
ليه قربك نار وفراقك جمر؟
ليه صدقك.. ومواعيدك سراب؟
ليه أكذب جيتك لي وانتظـــر؟

بإمكانكم متابعة المزيد من التغريدات فضلاً عن نشاطات الفنانين على الفايسبوك عبر زاوية مشاهير أون لاين.

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سيدتي