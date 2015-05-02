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تأجيل محاكمة المتهمين فى"أحداث الإنتاج الإعلامى" إلى 9 مايو

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تأجيل محاكمة المتهمين فى"أحداث الإنتاج الإعلامى" إلى 9 مايو تأجيل محاكمة المتهمين فى"أحداث الإنتاج الإعلامى" إلى 9 مايو
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى" والمتهم فيها 36 متهما بينهم 18 هاربا و18 محبوسا إلى 9 مايو لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام، أحال 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامى»، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.

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