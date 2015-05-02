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تقارير - برشلونة يسعى لضم فيراتي

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تقارير - برشلونة يسعى لضم فيراتي تقارير - برشلونة يسعى لضم فيراتي

(إفي): يسعى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم للحصول على خدمات الإيطالي ماركو فيراتي ولكن ناديه باريس سان جيرمان لا يريد التخلي عنه وقبول الصفقة التي قد تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، وفقا لصحيفة (لو باريزيان).

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأنه "بعد محاولته إغواء تياجو سيلفا في عام 2013 وماركينيوس في 2014، يغازل برشلونة اللاعب الإيطالي (22 عاما) علنا" وذكرت بأن المدير الفني للبرسا لويس إنريكي قد صرح علنا عن إعجابه بفيراتي وأن "لديه مقومات تمكنه من اللعب مع فريق" مثل العملاق الكتالوني.

ووفقا للصحيفة، يرى رؤساء برشلونة في فيراتي مقومات خلافة شابي هرنانديز (35 عاما) الذي قد يترك الكامب نو بحلول نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا يوجد هناك بعد عرض رسمي على الطاولة ولكن النادي الإسباني على استعداد لدفع 50 مليون يورو على الأقل" مقابل الحصول على خدمات اللاعب الإيطالي الذي يمتد تعاقده مع ناديه الفرنسي حتى عام 2019.

وفي جميع الأحوال لن يتم التعاقد حتى حلول عام 2016 حين انتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المفروضة على البرسا بسبب تجاهل قواعد الفيفا فيما يخص التعاقد مع لاعبين قصر.

ومن جانبه أعرب فيراتي عن امتنانه وعدم اعتزامه غلق باب المفاوضات مع النادي الكتالوني وشكر ناديه الحالي الذي راهن عليه.

وقال فيراتي "من اللاعب الذي لا يرغب في اللعب بنادي مثل هذا. إنه امر مغر للغاية ولكن باريس سان جيرمان وضع ثقته في عندما كان يعتقد كثيرون أنني لا أستطيع اللعب بهذا المستوى".

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