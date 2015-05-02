حبس 10 كوادر ” إخوانية ” 15 يوما علي ذمة التحقيقات بالأقصر‎

أمرت نيابة مركز إسنا بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر، اليوم السبت، بحبس10 أشخاص من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بينهم محمد موسى أمين تنظيم حزب الحرية والعدالة المنحل بالمحافظة 15 يوما علي ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليهم .

وقال مصدر قضائي رفيع أن التهم الموجهة للمقبوض عليهم هي الانتماء لتنظيم إرهابى محظور و التخطيط والمشاركة فى أعمال إجرامية وتهديد الأمن والسلم العام بمحافظات البحر الأحمر وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر.

كان رجال جهاز الأمن الوطني قد تمكنوا مساء الخميس الماضي من ضبط المتهمين الـ10 أثناء اختبائهم داخل منزل بقرية الكلابية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر .