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كايت زوجة الأمير وليام تنجبت طفلة

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كايت زوجة الأمير وليام تنجبت طفلة كايت زوجة الأمير وليام تنجبت طفلة

أنجبت كايت زوجة الأمير وليام طفلة ستكون الرابعة في ترتيب خلافة عرش انجلترا، بعد ساعات قليلة على إدخالها الى عيادة التوليد التابعة لمستشفى سانت ماري في لندن، وفق ما جاء في بيان صادر عن دوائر قصر كنسينغتون.

وأشار البيان إلى أن “صاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج أنجبت من دون مضاعفات ابنة عند الساعة 8,34 صباحا (07,34 ت غ)”، لافتا إلى أن الأمير وليام كان حاضرا. وقد هتف الجمع المحتشد أمام المستشفى “إنها فتاة” فور الإعلان عن النبأ.

وغادر كايت ووليام سويا قصر كينسينغتون في وقت سابق اليوم بالسيارة للتوجه إلى جناح ليندون في المستشفى الذي يضم عيادة التوليد التي أنجبت فيها الدوقة طفلها الأول الأمير جورج في 22 يوليو 2013.

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