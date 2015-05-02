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"تعليم المنيا": تنسيق بين الأمن والصحة خلال امتحانات نهاية العام

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"تعليم المنيا": تنسيق بين الأمن والصحة خلال امتحانات نهاية العام "تعليم المنيا": تنسيق بين الأمن والصحة خلال امتحانات نهاية العام
قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنيا، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام، والتى تبدأ يوم 5 مايو بامتحانات النقل وتنتهى يوم 21 بامتحانات المرحلة الإعدادية.

وأضاف عبد الحميد أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحة لتأمين لجان الامتحانات ومجمعات المدارس إلى جانب المرور على مختلف مدارس المحافظة للوقوف على أى سلبيات قبل بدا الامتحانات لتجنبها، وأنه تم تخصيص موجه متابع فى كل مدرسه يعقد بها الامتحان لمتابعة سير الامتحان، بالإضافة إلى غرفة عمليات فى كل إدارة إلى جانب الغرفة الرئيسية بالمديرية.

وأوضح عبد الحميد أنه تم عقد اجتماع مع المديرين العموم بمحافظة المنيا، للوقوف على أهم الملاحظات وعرض الخطة التى تم وضعها للامتحانات.

وأشار إلى أن امتحانات النقل تبدأ 5 مايو وتنتهى 10 مايو بالنسبة للمرحلة الابتدائية، بينما امتحانات النقل فى المرحلة الإعدادية تبدأ يوم 13، أما امتحانات الصف السادس الابتدائى تبدأ من يوم 11 إلى 14، أما الصف الثالث الإعدادى تبدأ الامتحانات من 17 إلى 21 مايو.

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